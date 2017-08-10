Торговые павильоны горят на территории строительного рынка на МКАД

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Торговые павильоны на территории строительного рынка "Славянский мир" горят в районе 41 км МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На территории строительного рынка по адресу: 41 км МКАД, 4, строение 6 происходит горение двухэтажных торговых павильонов", - сказал собеседник агентства.
По последним данным площадь пожара составляет около 800 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь возгорания увеличивается и составляет 1 тыс. кв. м.
По уточненной информации, на территории строительного рынка горят двухэтажные торговые павильоны на втором этаже. "На месте пожара создано два участка тушения пожара - с тыльной и фасадной стороны здания", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время пожарные и спасательные подразделения отведены на безопасное расстояние и работают с соблюдением правил охраны труда. Наблюдается открытое горение кровли, на втором этаже - плотное задымление.
В одном из горящих павильонов взрываются аэрозольные баллончики, добавил источник в экстренных службах.
На месте находятся пожарные подразделения, группировка увеличивается. Пожарные и спасатели проверяют строения на присутствие в них людей. "В одном из горящих павильонов слышны интенсивные хлопки, предположительно, аэрозольных баллончиков", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП создан штаб пожаротушения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, информация о пожаре в строительных павильонах торгового рынка поступила в 22:52 мск. "В настоящий момент происходит загорание в одном из блоков торгового павильона на общей площади 800 кв. м", - сообщили в ведомстве.
Пожарные принимают меры для недопущения распространения огня. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что пожар происходит по всей площади, наблюдается открытое горение кровли здания.