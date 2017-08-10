На Камчатке в костер отправили около 8 т добытой браконьерами горбуши

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники Росрыболовства и пограничники задержали на север Камчатки группу браконьеров, выловивших более 8 т горбуши, и сожгли их добычу. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Анастасия Чернова.

"На острове Карагинский на реке Мамикинваям были задержаны четверо мужчин. Они без разрешения добыли 2 762 экземпляра горбуши, это около 8 т, а также 187 пар ястыков красной икры (вес икры подсчитан не был - прим. ТАСС)", - сказала Чернова.

Кроме того, был изъят закидной невод длиной более 50 метров.

Как пояснила представитель ведомства, рыбу и икру после пересчета и взвешивания уничтожили путем сжигания. В отношении браконьеров составлены административные протоколы, материалы переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.