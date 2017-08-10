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Тверской суд Москвы усилил меры безопасности в связи с оглашением приговора журналисту РБК

Происшествия
10 августа, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

У здания суда находятся как сотрудники полиции, так и десятки соратников подсудимых

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Меры безопасности усилены у здания Тверского суда Москвы в связи с оглашением приговора журналисту РБК Александру Соколову и троим его соратникам, обвиняемым в организации деятельности экстремистской организации. Как передает корреспондент ТАСС, кроме сотрудников полиции, у здания суда находятся десятки соратников подсудимых.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов. Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Фигуранты дела отрицают обвинения в свой адрес.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Соколову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Мухину - 4,5 года колонии общего режима, Парфенову и Барабашу - по четыре года заключения.

Как считает следствие, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".

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