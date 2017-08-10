В Приморье восстановили нарушенное паводком электроснабжение в четырех населенных пунктах

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ТАСС, 10 августа. Сотрудники МЧС и оперативные бригады филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании восстановили нарушенное из-за подтопления энергоснабжение в Хасанском районе Приморья, сообщили ТАСС в четверг в пресс- службе регионального главка МЧС.
"Вечером 9 августа и ночью 10 августа сотрудники МЧС совместно с оперативными бригадами филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании восстановили электроснабжение трех оставшихся населенных пунктов - сел Береговое и Филипповка, а также поселка Рыбачий. Также было восстановлено электроснабжение в селе Кравцовка", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что для координации действий сил и средств в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут оперативный штаб, на месте работают оперативные группы МЧС России. Организовано взаимодействие с органами власти края и местного самоуправления.
Проливные дожди спровоцировали паводки в Приморском крае, где введен режим ЧС. В среду губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 10 августа в Приморье остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципалитетах. Вода держится в 897 жилых домах и на 969 подворьях.