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Житель Подмосковья осужден пожизненно за убийство двух рыбаков и нападение на полицейского

Происшествия
10 августа, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По делу 25-летнего Хислава Орипова было опрошено более 30 свидетелей

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы за убийство двух рыбаков и покушение на убийство полицейского. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

25-летний Хислав Орипов признан виновным в покушении на убийство и убийстве двух и более лиц по мотивам религиозной ненависти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. "В ходе следствия опрошено более 30 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз. Приговором суда Орипову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием и судом, 17 июня 2016 года Орипов у водоема "Барские пруды" во Фрязино увидел скопление местных рыбаков. На почве личных неприязненных отношений к ним он решил убить рыбаков из-за религиозной ненависти и ударил одного из них по голове твердым предметом. Потерпевший оказал сопротивление и убежал, после чего обратился за медпомощью в больницу.

Орипов не остановился на этом и нанес второму рыбаку 61 удар ножом в голову и тело, от чего тот скончался на месте. После этого он нанес третьему рыбаку 43 удара ножом - он также скончался на месте. После убийства он скрылся с места преступления.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли к Орипову в квартиру и потребовали сдаться, он нанес одному из них удар ножом в область груди. "Полицейский не пострадал только из-за того, что находился в бронежилете", - добавили в ГСУ.

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