Полиция ищет участников незаконной гонки на трассе в Сочи

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СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИББД устанавливают личности водителей, устроивших незаконные гонки на городской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором водители нескольких дорогих спортивных автомобилей устраивают заезд на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. В комментариях самих гонщиков, которые приехали на курорт из Москвы, отмечалось, что машины разогнались до 300 км/ч.
"По сообщениям в СМИ проводится проверка. Также устанавливаются личности водителей дорогих автомобилей, устроивших гонки на трассе в Сочи", - уточнили в пресс-службе полиции Кубани.
По имеющейся у автоинспекции информации, от действий водителей никто не пострадал.