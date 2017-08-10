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Полиция ищет участников незаконной гонки на трассе в Сочи

Происшествия
10 августа, 13:18 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, августа. /ТАСС

По имеющейся у автоинспекции информации, от действий водителей никто не пострадал

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СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИББД устанавливают личности водителей, устроивших незаконные гонки на городской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором водители нескольких дорогих спортивных автомобилей устраивают заезд на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. В комментариях самих гонщиков, которые приехали на курорт из Москвы, отмечалось, что машины разогнались до 300 км/ч.

"По сообщениям в СМИ проводится проверка. Также устанавливаются личности водителей дорогих автомобилей, устроивших гонки на трассе в Сочи", - уточнили в пресс-службе полиции Кубани.

По имеющейся у автоинспекции информации, от действий водителей никто не пострадал.

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