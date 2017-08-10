Сообщник экс-банкира Аблязова Ержан Кадесов добровольно вернулся в Казахстан из Венгрии

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимыСпорт 10 августа, 15:25
Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"Экономика и бизнес 10 августа, 15:06
Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"Спорт 10 августа, 14:51
Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧСОбщество 10 августа, 14:31
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 10 августа, 14:16
Для чего можно и нельзя использовать аспиринНаука 10 августа, 14:06
Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн тТранспорт 10 августа, 13:51
Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничествеНовости Урала 10 августа, 13:48
Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях в БТА Банке Ержан Кадесов добровольно вернулся в Казахстан из Венгрии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана.
"24 июля из города Будапешт (Венгрия) в Казахстан добровольно прибыл Ержан Кадесов - один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО "БТА Банк", совершенных преступным сообществом под руководством бывшего председателя Совета директоров Банка Мухтара Аблязова", - говорится в сообщении. Отмечено, что ранее Кадесов занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам БТА Банка. В 2009 году ему предъявлено заочное обвинение, и в последующем он был объявлен в международный розыск.
В феврале 2016 года Кадесов был обнаружен в Будапеште, где венгерские правоохранительные органы применили "экстрадиционный арест". "В июле текущего года перед судебными органами Венгрии Кадесов заявил о добровольном возвращении в Казахстан", - сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. "Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА [Банка], так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него. В период нахождения в Венгрии Аблязов и его сообщники путем запугивания несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия препятствовали Кадесову возвратиться на родину", - информировали в пресс-службе.
Отмечено, что полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями о незаконном вывозе всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны. "9 августа с учетом активного сотрудничества с органами следствия и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог", - рассказали в Нацбюро.