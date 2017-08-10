Сообщник экс-банкира Аблязова Ержан Кадесов добровольно вернулся в Казахстан из Венгрии

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях в БТА Банке Ержан Кадесов добровольно вернулся в Казахстан из Венгрии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана.

"24 июля из города Будапешт (Венгрия) в Казахстан добровольно прибыл Ержан Кадесов - один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО "БТА Банк", совершенных преступным сообществом под руководством бывшего председателя Совета директоров Банка Мухтара Аблязова", - говорится в сообщении. Отмечено, что ранее Кадесов занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам БТА Банка. В 2009 году ему предъявлено заочное обвинение, и в последующем он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2016 года Кадесов был обнаружен в Будапеште, где венгерские правоохранительные органы применили "экстрадиционный арест". "В июле текущего года перед судебными органами Венгрии Кадесов заявил о добровольном возвращении в Казахстан", - сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. "Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА [Банка], так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него. В период нахождения в Венгрии Аблязов и его сообщники путем запугивания несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия препятствовали Кадесову возвратиться на родину", - информировали в пресс-службе.

Отмечено, что полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями о незаконном вывозе всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны. "9 августа с учетом активного сотрудничества с органами следствия и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог", - рассказали в Нацбюро.