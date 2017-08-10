СМИ: певица Шинейд О'Коннор госпитализирована в США после видео с призывом о помощи

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ТАСС, 10 августа. Ирландская певица Шинейд О'Коннор находится в одной из больниц штата Нью-Джерси (США) после того, как выложила на своей странице в Facebook видео, в котором призналась в терзающих ее психологических проблемах и желании совершить самоубийство. Об этом сообщает в четверг британская газета The Independent.
В 12-минутном видео певица рассказала, что проживает в мотеле и вынуждена в одиночку справляться с тремя психическими заболеваниями. Сообщение вызвало волнение среди ее фанатов.
Позже на странице О'Коннор появилось еще одно сообщение, в котором говорится, что певица в настоящий момент находится в безопасности и ей оказывается необходимая помощь. "Всем привет, я пишу от лица Шинейд, чтобы сообщить всем, кто ее любит, что она в безопасности, - говорится в сообщении. - Она окружена любящими людьми и о ней заботятся наилучшим образом". Где именно находится певица, не сообщается.
Шинейд О'Коннор обрела мировую славу после исполнения песни Nothing Compares 2 U, ставшей мировым хитом. Певица также известна в связи с многочисленными громкими заявлениями о проблемах с психическим здоровьем. В частности, в 2016 году было объявлено об исчезновении певицы. Тогда поиски рок- исполнительницы велись несколько дней.