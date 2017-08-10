В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Обыски прошли в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ в Санкт-Петербурге, они связаны со строительством в городе новой сцены Малого драматического театра (МДТ). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе дирекции.
"Действительно, прошли обыски. Изъяли документы, связанные со строительством новой сцены МДТ. Больше ничего комментировать не можем, это работа следственных органов", - сказал собеседник агентства.
В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев по поводу участия сотрудников управления в следственных действиях.
Напомним, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ обжаловала решение суда, который признал незаконным разрыв контракта с бывшим подрядчиком возведения новой сцены МДТ Петербурга - компанией "Стройсоюз СВ".
Ранее суд признал недействительным разрыв контракта дирекцией с бывшим подрядчиком. Суд также взыскал в пользу компании 70 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам и на получение банковской гарантии. В требованиях дирекции по взысканию 222,6 млн рублей отказано.
Заказчик строительства новой сцены МДТ - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ - в декабре 2016 года решил расторгнуть контракт на возведение объекта стоимостью 2,5 млрд рублей с компанией "Стройсоюз СВ" из-за срыва графика работ. Другой причиной, по данным заказчика, стал неотработанный генподрядчиком аванс, выплаченный в 2015 году, и, как следствие, неосвоенный лимит финансирования, предусмотренного на 2016 год.
По данным сайта госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2015 года, работы должны были завершиться в июне 2018 года, компании выплатили 342,2 млн рублей.
Согласно материалам картотеки дел, суд принял встречный иск бывшего подрядчика к Минкультуры, в котором "Стройсоюз СВ" просит признать незаконным разрыв контракта в одностороннем порядке, а также взыскать с министерства более 1 млрд рублей и обязать принять работы на 189 млн рублей. Рассмотрение иска назначено на 6 сентября.
Также ранее заказчик подал заявление на включение компании "Стройсоюз СВ" в реестр недобросовестных поставщиков. Конкурс на завершение строительства выиграла компания "Трансепт групп" (75% акций принадлежит предпринимателю Борису Ротенбергу). Сумма нового контракта составила 2,08 млрд рублей.
Малый драматический театр был создан в Санкт-Петербурге в 1944 году, когда большая часть театров находилась в эвакуации. Изначально он не имел ни определенной творческой программы, ни собственного здания. Небольшая труппа приезжала со спектаклями только в города и села Ленинградской области. В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра "Одеон" в Париже и "Пикколо-театра" в Милане.
Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще в советское время, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. Общая площадь нового семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. м.