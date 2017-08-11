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СМИ: не менее 36 человек погибли в ДТП на северо-западе КНР

Происшествия
11 августа, 4:12 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, августа. /ТАСС

Еще 13 человек получили ранения

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Как минимум 36 человек погибли, 13 получили ранения и травмы в крупном ДТП на скоростном шоссе в северо-западной китайской провинции Шэньси.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Детали инцидента выясняются, на место прибыли кареты скорой помощи и полиция. Ведется следствие.

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