СМИ: не менее 36 человек погибли в ДТП на северо-западе КНР

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Как минимум 36 человек погибли, 13 получили ранения и травмы в крупном ДТП на скоростном шоссе в северо-западной китайской провинции Шэньси.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Детали инцидента выясняются, на место прибыли кареты скорой помощи и полиция. Ведется следствие.