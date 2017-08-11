Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростехнадзор приступил к расследованию ЧП на скважине в ХМАО

Происшествия
11 августа, 9:33 UTC+3 ТАСС

На месте возгорания работают противофонтанные и пожарные службы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара, произошедшего вечером 10 августа на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте работают противофонтанные и пожарные службы. Ситуацию на площадке и работы по ликвидации возгорания контролирует оперативно созданный штаб АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". Северо-Уральское управление Ростехнадзора немедленно приступило к формированию комиссии для расследования причин аварии и несчастного случая", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Нижневартовского района выехать на место происшествия и организовать проверку по данному факту. Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужного.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сергиев Посад. Город мастеров
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
3
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост
4
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
5
Трамп намерен ввести в США режим ЧП в связи с опиоидами
6
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
7
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама