Ростехнадзор приступил к расследованию ЧП на скважине в ХМАО

ТАСС, 11 августа. Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара, произошедшего вечером 10 августа на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте работают противофонтанные и пожарные службы. Ситуацию на площадке и работы по ликвидации возгорания контролирует оперативно созданный штаб АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". Северо-Уральское управление Ростехнадзора немедленно приступило к формированию комиссии для расследования причин аварии и несчастного случая", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Нижневартовского района выехать на место происшествия и организовать проверку по данному факту. Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужного.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.