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СК начал проверку по факту пожара на нефтяной скважине в ХМАО

Происшествия
11 августа, 10:01 UTC+3 ТАСС

В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия ответственных за обеспечение безопасности работников скважины

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ТАСС, 11 августа. Следователи проведут проверку по факту возгорания, произошедшего вечером 10 августа на месторождении АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Следователи и следователи-криминалисты уже выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего и проведения комплекса проверочных мероприятий", - говорится в сообщении. В СК добавили, что в ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия ответственных за обеспечение безопасности работников скважины.

Ранее сообщалось, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Нижневартовского района выехать на место происшествия и организовать проверку по факту ЧП. По данным ведомства, будет проведено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации. Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует специальный штаб. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужного.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

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