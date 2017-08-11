"Яблоко" сообщило о нападении на своего депутата в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Партия "Яблоко" намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с нападением на своего депутата от района Хамовники Александру Парушину. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе партии.

"Будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы разобрались в этой ситуации", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Парушина, также являющаяся кандидатом в муниципальные депутаты на предстоящих 10 сентября выборах, принимала участие в акции против прокладки коммуникаций в районе 3-й Фрунзенской улицы. "На Александру напали, ударили, свалили в канаву. Она была госпитализирована с сотрясением мозга, находится в больнице", - утверждает собеседник агентства.

Как уточняется в релизе пресс-службы партии, Парушина пыталась сделать рабочим замечание по поводу незаконных работ по прокладке коммуникаций. По данным партии, у подрядчика отозван ордер, но работы все равно ведутся. "У меня головные боли, головокружение, мне поставили сотрясение мозга. Это насилие над людьми и унижение человеческого достоинства", - сказала Парушина, слова которой приводит пресс-служба.

Депутат сообщила, что, возможно, она снова поедет на место проведения работ. Сейчас там находится руководитель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин.

В пресс-службе "Яблока" обратили внимание, что это "не первое нападение" на кандидатов от партии в столице. В частности, 8 августа было совершено нападение на кандидата в депутаты от партии "Яблоко" по району Орехово-Борисово Георгия Малеца. Он сделал замечание молодым людям, которые ехали на машине по пешеходной зоне. После этого на Малеца напали три человека, у него сломан нос. Кроме того, в ночь на 4 августа неизвестные разбили окна в доме депутата от "Яблока" в городе Пустошка Псковской области.