Пять человек погибли из-за урагана на севере Китая

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ТАСС, 12 августа. По меньшей мере пять человек стали жертвами урагана на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", более 50 человек пострадали.
По его сведениям, стихия затронула четыре деревни. Многим домам нанесен серьезный ущерб.