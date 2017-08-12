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Пять человек погибли из-за урагана на севере Китая

Происшествия
12 августа, 7:48 UTC+3 ТАСС

Более 50 человек пострадали

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. По меньшей мере пять человек стали жертвами урагана на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", более 50 человек пострадали.

По его сведениям, стихия затронула четыре деревни. Многим домам нанесен серьезный ущерб.

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