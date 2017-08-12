В ДТП на Шри-Ланке погибли двое россиян

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Супруги из России, прибывшие в страну несколько дней назад на отдых и путешествующие на мотоцикле, погибли в ДТП на юге Шри-Ланки. Эту информацию ТАСС подтвердили в субботу в посольстве РФ в Коломбо.
По данным правоохранительных органов, предоставленным российской дипмиссии, мотоцикл, на котором ехали 32-летний Александр Лавренев и 27-летняя Наталья Лавренева, в ночь с четверга на пятницу столкнулся с автобусом на скоростной автомагистрали Коломбо-Галле-Матара близ рыбацкого поселка Мирисса. Супруги, получившие тяжелые травмы, скончались при поступлении в поселковую больницу.
Водитель покинул место происшествия, однако спустя несколько часов был задержан и арестован. Полиция Велигама (округ Матара) проводит расследование.
"Посольство России на Шри-Ланке осведомлено о случившемся, принимает необходимые меры и держит ситуацию на контроле", - сообщили ТАСС в субботу в дипмиссии в Коломбо.