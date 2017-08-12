В Чечне в результате ДТП пострадали восемь человек

ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автомобиля Lada Priora в Октябрьском районе Грозного. Погибших нет, сообщили ТАСС в ГИБДД по Чечне.

"Водитель Lada Priora сзади врезался в маршрутку и она перевернулась. Погибших нет, пострадали восемь человек, в том числе водитель Lada Priora и ребенок, который находился с ним в автомобиле. Все они с различными травмами доставлены в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Грозный", - сказали в ведомстве.