В Чечне в результате ДТП пострадали восемь человек

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ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автомобиля Lada Priora в Октябрьском районе Грозного. Погибших нет, сообщили ТАСС в ГИБДД по Чечне.
"Водитель Lada Priora сзади врезался в маршрутку и она перевернулась. Погибших нет, пострадали восемь человек, в том числе водитель Lada Priora и ребенок, который находился с ним в автомобиле. Все они с различными травмами доставлены в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Грозный", - сказали в ведомстве.