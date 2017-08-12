В Армении в Хосровском заповеднике произошел пожар

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ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Лесной пожар произошел на территории Хосровского заповедника в Армении, горит более 200 га. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу вечером в МЧС республики.
"12 августа в 12:30 (11:30 мск) поступил сигнал о том, что в государственном заповеднике "Хосровский лес" горит территория, покрытая растительностью", - отметили в ведомстве. Это в 61 км южнее Еревана.
"В настоящее время горят от 200 до 250 га деревьев, кустарников, травяного покрытия, - подчеркнули в МЧС. - Распространению огня способствует ветер".
В район пожара направлены боевые расчеты спасателей как из области Арарат, так и из соседних областей. Тушение ведется с использованием двух вертолетов военной авиации.