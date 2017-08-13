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СК выясняет причины гибели британского туриста на Байкале

Происшествия
13 августа, 9:37 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, августа. /ТАСС

По данным иркутских СМИ, турист сорвался со скалы во время похода по байкальскому побережью

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ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют причины гибели 60-летнего туриста из Великобритании во время похода на Байкале, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту начата доследственная проверка. Обстоятельства происшествия уточняются", - сказали в пресс-службе.

По данным иркутских СМИ, погибший путешествовал вместе со своими товарищем, они планировали проехать на поезде с различными остановками от Польши до Китая. Во время похода от Листвянки до населенного пункта Большие Коты по байкальскому побережью один из туристов сорвался со скалы.

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