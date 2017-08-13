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Пограничники Казахстана применили оружие против нарушителей границы с Киргизией

Происшествия
13 августа, 13:14 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, августа. /ТАСС

Один из 15 неизвестных, пытавшихся нарушить границу, скончался

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АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Пограничники Казахстана пресекли нарушение госграницы на казахстанско-киргизском участке группой неизвестных лиц порядка 15 человек. В отношении нарушителей было применено оружие, один из них скончался. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"12 августа около 20:00 (17:00 мск) во время несения службы по охране и защите государственной границы пограничным нарядом погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда регионального управления "Онтустик" ПС КНБ Республики Казахстан обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном", - говорится в сообщении.

Отмечено, что законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы.

"В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих старшим пограничного наряда после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников было применено оружие в отношении нападавших - произведено два выстрела", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался.

"На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы Республики Казахстан, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ Республики Казахстан", - информировали в Погранслужбе. Кроме того, об инциденте проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. Проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших.

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