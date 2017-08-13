Рейсовый автобус загорелся на юге Москвы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся на Ореховом бульваре на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления МЧС.

"Произошло загорание в рейсовом автобусе на площади 20 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В результате движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто. Из автобуса до прибытия пожарных подразделений эвакуировали 15 человек.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.