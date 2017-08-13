Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейсовый автобус загорелся на юге Москвы

Происшествия
13 августа, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

В результате инцидента движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся на Ореховом бульваре на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления МЧС.

"Произошло загорание в рейсовом автобусе на площади 20 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В результате движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто. Из автобуса до прибытия пожарных подразделений эвакуировали 15 человек.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
2
Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМ
3
Рейсовый автобус загорелся на юге Москвы
4
Пермский журналист договорился о спарринге с напавшим на корреспондента НТВ
5
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
6
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений
7
Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама