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"Сапсан" встал в Новгородской области из-за повреждения контактного провода

Происшествия
13 августа, 17:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, августа. /ТАСС

В результате происшествия задерживаются пять поездов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" более часа стоит в Окуловском районе Новгородской области из-за повреждения контактного провода в результате обрушения дерева. Об этом ТАСС сообщил представитель Октябрьской железной дороги.

"Из-за падения дерева на перегоне Алешинка - Угловка произошло отключение напряжения в контактной сети, приостановлено движение поездов в оба направления. Время отклонения от графика будет известно после завершения ремонтных работ. Специалисты ОЖД предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов", - сообщает компания.

"Подтверждаю, что "Сапсан" опаздывает. Была сильная гроза. На вокзале стоят люди, ждут "Сапсана". Если будет необходимость, вышлем помощь к месту остановки "Сапсана". Мы готовы", - рассказал ТАСС глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин.

"Подтвердилась информация, что "Сапсан" задерживается из-за обесточивания части территории в районе железной дороги. Выясняем, насколько велик обесточенный участок. Принимаем меры", - добавил он.

Сообщается, что пять поездов, в том числе скоростные "Сапсаны", следующие из Москвы в Петербург и обратно, задерживаются. 

"Установлено место повреждения контакной сети Октябрьской железной дороги: 275-й километр. Это граница Новгородской и Тверской областей. На место выехала аварийная бригада. По информации от РЖД людей из задержанных поездов будут перемещать дизель-поездами. Не ясно, сколько времени потребуется для проведения ремонтных работ", - сказал ТАСС глава Окуловского района Новгородской области, где более часа стоял один из "Саспанов", Сергей Кузьмин.

Как сообщил ТАСС находящийся в следующем в Петербург "Сапсане" директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, около 17:15 мск началась буксировка поезда в сторону северной столицы. 

"В "Спасане" очень много людей, он практически битком забит, но паники нет, все спокойно. В поезде находится делегация АСИ и Клуба лидеров. Сейчас началась буксировка поезда в сторону Петербурга", - сказал Карачин

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