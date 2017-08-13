В дагестанском селе Орота введен режим КТО

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в дагестанском селе Орота, где обнаружены боевики. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель пресс-службы оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

"В ходе проводимых УФСБ России по Дагестану и МВД по республике оперативно-разыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований установлено, что на территории села Орота Хунзахского района Дагестана скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям", - сказал собеседник агентства.