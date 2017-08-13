СМИ: жертвами схода оползня в Индии стали 46 человек

ТАСС, 13 августа. Жертвами схода оползня в воскресенье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии стали 46 человек, 10 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в 35 километрах от города Манди. Оползень сошел на дорогу, соединяющую города Манди и Патханкот. В этот момент на данном участке шоссе находились два автобуса и несколько легковых автомобилей. Один из автобусов оказался полностью засыпан землей.

По данным издания, спасателям удалось спасти пять человек. На месте ЧП работают спасатели, в расчистке завалов им помогают военные.

Сход оползня произошел из-за проливных дождей.