СМИ: иностранных туристов эвакуируют из нацпарка в Непале на слонах из-за наводнения

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ТАСС, 13 августа. Около 400 иностранных туристов не могут покинуть населенный пункт Саураха, расположенный около национального парка Читван в Непале, из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями и разливом рек. Спасатели уже начали эвакуировать туристов, перевозя их на слонах. Об этом сообщает в воскресенье газета The Himalayan Times.
Всего заложниками стихии оказались около 600 человек, из которых приблизительно 200 - граждане Непала, 200 - Индии и оставшиеся 200 - туристы из других государств. Информации о гражданах России среди них на данный момент нет.
По словам представителей туриндустрии, запрос о помощи был отправлен в МВД Непала. Ожидается, что туристов также будут эвакуировать с помощью резиновых лодок.
Населенный пункт Саураха расположен рядом с национальным парком Читван, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там останавливается большое число туристов, посещающих национальный парк.
За последние два дня в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди, погибло почти 50 человек. По данным Международного комитета Красного Креста, около 100 тысяч жителей Непала оказались затронуты стихией. На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тысяч человек, для них организованы временные убежища в школах и административных зданиях. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.