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В Подмосковье двухлетний ребенок погиб под колесами машины, которой управлял его отец

Происшествия
13 августа, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Мужчина выполнял маневр задним ходом и по неосторожности наехал на ребенка

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Двухлетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля, которым управлял его отец. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Котляково в Домодедовском районе Подмосковья.

"Мужчина выполнял маневр задним ходом и по неосторожности наехал на двухлетнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту полиция проводит проверку.

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