В Подмосковье двухлетний ребенок погиб под колесами машины, которой управлял его отец

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Двухлетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля, которым управлял его отец. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Котляково в Домодедовском районе Подмосковья.

"Мужчина выполнял маневр задним ходом и по неосторожности наехал на двухлетнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту полиция проводит проверку.