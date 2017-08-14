СМИ: в Риме двухъярусный автобус врезался в мост

ТАСС, 14 августа. Двухъярусный туристический автобус с группой путешественников из Великобритании и Франции врезался в воскресенье в пролет моста на юго-западе итальянской столицы. Как сообщила в своей электронной версии итальянская газета Giornale, травмы получили не менее 18 пассажиров.

Небольшой железнодорожный мост был на 0,5 м ниже автобуса, однако водитель проигнорировал этот фактор и не остановился. 15 пострадавших были госпитализированы, в том числе 10-летний ребенок. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое, отмечает издание.

Водитель в результате инцидента не пострадал. По информации газеты, именно на нем, согласно предварительной версии, лежит ответственность за ЧП.