Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги

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ТАСС, 15 августа. Станция "Холборн" лондонского метро закрыта во вторник из-за сработавшего сигнала пожарной тревоги. Об этом сообщается на сайте транспортного управления Лондона.
"Станция "Холборн" закрыта, поскольку мы реагируем на сообщение о сработавшей пожарной тревоге, - говорится в объявлении. - Движение поездов по Центральной линии приостановлено в западном направлении на участке от станции "Ливерпуль-стрит" до "Марбл арк". Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и предупреждают о серьезных задержках поездов на всей линии.
Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщает, что на станции была проведена эвакуация. Очевидцы, по данным издания, говорят, что слышали "громкий хлопок".
На место происшествия прибыли два пожарных расчета. В Twitter пожарной службы британской столицы размещено видео со станции, на котором запечатлен остановившийся поезд и густая пелена дыма, из-за которой не видно конца платформы. Информация о пострадавших пока не поступала.
#Holborn underground station has been evacuated as firefighters investigate reports of smoke on platform. More soon © @abersentia pic.twitter.com/KS3oF2q8Q5— London Fire Brigade (@LondonFire) 15 August 2017