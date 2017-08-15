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В Сьерра-Леоне из-под завалов после оползня извлекли 270 тел погибших

Происшествия
15 августа, 21:57 UTC+3 ТАСС

Мэр Фритауна Сэм Гибсон уточнил, что спасательная операция продолжается

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ТАСС, 15 августа. Спасатели в Сьерра-Леоне извлекли 270 тел погибших из-под завалов, образовавшихся в понедельник при сходе оползня. Как сообщает агентство Reuters, данную информацию предоставил СМИ во вторник Сэм Гибсон, мэр Фритауна - столицы этого африканского государства.

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Случаи сходов оползней, приведших к гибели людей. Досье

По его словам, спасательная операция продолжается, пока удалось извлечь из-под завалов 270 тел погибших.

По последним данным, в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения и оползня в одном из пригородов Фритауна (районе Реджент) погибли более 300 человек, около 2 тыс. остались без крыши над головой.

В российском МИД сообщили, что граждан РФ среди пострадавших в результате наводнения в Сьерра-Леоне нет.

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