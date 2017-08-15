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По меньшей мере 230 человек погибли в июле в Китае в результате стихийных бедствий

Происшествия
15 августа, 12:43 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, августа. /ТАСС

Всего удары стихии в той или иной мере затронули 54,3 млн человек, еще 2,82 млн были эвакуированы

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ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 230 человек погибли и еще 44 пропали без вести в Китае в июле в результате стихийных бедствий. Как говорится в опубликованном во вторник докладе министерства гражданской администрации КНР, прямой экономический ущерб оценивается в 135 млрд юаней (около $20 млрд).

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Как отмечается в документе, ударами стихии были в той или иной мере затронуты 54,3 млн человек, еще 2,82 млн были эвакуированы. Согласно отчету ведомства, 73 тыс. домов разрушены, еще 605 тыс. зданий получили различные повреждения. Кроме того, природные бедствия нанесли ущерб 8,84 млн гектарам сельскохозяйственных земель.

Согласно докладу, наибольший ущерб принесли засуха в провинции Хунань и в автономном районе Внутренняя Монголия, а также серия наводнений в провинциях Цзилинь, Шэньси и Гуандун. Как отмечается в документе, экономический ущерб в июле оказался ниже среднего показателя в этом месяце за последние 5 лет.

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