Число жертв землетрясения в Китае возросло до 25 человек

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 25 человек, всего от стихии пострадали 493 жителя уезда Цзючжайгоу. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), тела 21 жертвы уже удалось опознать.

Первые подземные толчки были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.