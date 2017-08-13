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Число жертв землетрясения в Китае возросло до 25 человек

Происшествия
13 августа, 11:41 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, августа. /ТАСС

Тела 21 погибшего удалось опознать

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ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 25 человек, всего от стихии пострадали 493 жителя уезда Цзючжайгоу. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), тела 21 жертвы уже удалось опознать.

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Первые подземные толчки были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

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