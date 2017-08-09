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СМИ: землетрясение разрушило более 140 построек на северо-западе Китая

Происшествия
9 августа, 10:19 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, августа. /ТАСС

По предварительным данным, более 30 человек пострадали

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Сильное землетрясение стало причиной разрушения 142 построек, еще 1 тыс. строений оказались повреждены. Землетрясение произошло в Боро-Тала-Монгольском автономном округе КНР. Как сообщает в среду Центральное китайское телевидение, 32 жителя округа были ранены.

Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в 07:27 по местному времени (02:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. По данным властей, землетрясение привело к сходу оползней.

В настоящее время сотрудники министерства общественной безопасности, отряды вооруженной полиции, пограничники и пожарные принимают участие в операции по поиску пострадавших и расчистке завалов. В зону бедствия в ближайшее время будут доставлены палатки, комплекты одежды и одеяла.

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