СМИ: землетрясение разрушило более 140 построек на северо-западе Китая

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Сильное землетрясение стало причиной разрушения 142 построек, еще 1 тыс. строений оказались повреждены. Землетрясение произошло в Боро-Тала-Монгольском автономном округе КНР. Как сообщает в среду Центральное китайское телевидение, 32 жителя округа были ранены.
Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в 07:27 по местному времени (02:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. По данным властей, землетрясение привело к сходу оползней.
В настоящее время сотрудники министерства общественной безопасности, отряды вооруженной полиции, пограничники и пожарные принимают участие в операции по поиску пострадавших и расчистке завалов. В зону бедствия в ближайшее время будут доставлены палатки, комплекты одежды и одеяла.