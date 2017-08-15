Мужчина погиб, упав с верхнего этажа здания Лондонской фондовой биржи

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ТАСС, 15 августа. Мужчина погиб во вторник при падении с верхнего этажа здания Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию британской столицы.
"Мы были вызваны в здание Лондонской фондовой биржи… в связи с сообщением о мужчине, упавшем с верхнего этажа. Была констатирована его смерть", - цитирует агентство заявление правоохранителей.
Как отмечает Reuters, в полиции инцидент расценивают как не вызывающий подозрений.
Другие подробности пока не приводятся. Информация о личности погибшего не поступала.