Мужчина погиб, упав с верхнего этажа здания Лондонской фондовой биржи

ТАСС, 15 августа. Мужчина погиб во вторник при падении с верхнего этажа здания Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию британской столицы.

"Мы были вызваны в здание Лондонской фондовой биржи… в связи с сообщением о мужчине, упавшем с верхнего этажа. Была констатирована его смерть", - цитирует агентство заявление правоохранителей.

Как отмечает Reuters, в полиции инцидент расценивают как не вызывающий подозрений.

Другие подробности пока не приводятся. Информация о личности погибшего не поступала.