Таксист в Москве наехал на оформлявшего штраф за нарушение парковки инспектора

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Водитель такси совершил наезд на инспектора Московской административно-дорожной инспекции (МАДИ), когда тот пытался выписать ему штраф за неправильную парковку в центре города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инспекции.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел в районе дома 2 по улице Охотный ряд. "Инспектор МАДИ составлял протокол об административном правонарушении на автомобиль такси, припаркованный с нарушением в зоне действия знака "Остановка и стоянка запрещена". В это время водитель такси сел в машину и наехал на инспектора, а затем скрылся с места происшествия", - отметил собеседник агентства.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. "Сотрудник МАДИ попал в больницу, где после проведения судебно-медицинского исследования будет определен причиненный вред здоровью. Инспектор также обратился с заявлением в полицию о привлечении виновного водителя к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, следственными органами проводится проверка по факту оскорбления представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что таксист был задержан. "Наехавший на инспектора МАДИ водитель такси пытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС подтвердили факт задержания водителя. Московская административная дорожная инспекция была создана осенью 2013 года. Ее главная задача - следить за соблюдением правил остановки и стоянки (ч. 5, ст. 12.16 КоАП), и контролировать, как таксисты соблюдают правила перевозки пассажиров и багажа, а также выявлять и пресекать случаи парковки на газонах и факты нарушения тишины при ночной разгрузке транспорта во дворах. Штраф за неправильную парковку в Москве составляет 2,5 тысячи рублей.