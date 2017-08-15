Впавшую в кому в Турции туристку из ХМАО перевезут в Россию 17 августа

ТАСС, 15 августа. Впавшую в кому в Турции жительницу Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Кристину Максимюк перевезут в Россию 17 августа. Об этом во вторник сообщила сестра девушки Надежда Гуменюк, которая находится вместе с госпитализированной в Турции.

"Есть новости по транспортировке. Точная дата назначена на 17 августа, шестнадцатого бригада реаниматологов прибудет в Турцию. Мне настоятельно посоветовали все же сегодня, как есть по плану, уехать", - написала она в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщила ранее Гуменюк, состояние туристки из России медики оценивают как тяжелое. Турецкие врачи говорят, что из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг. Никаких манипуляций они не проводят, идет только поддерживающая терапия.

34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего девушка впала в кому. Ее доставили в одну из больниц провинции Аланья, где врачи проводят женщине искусственную вентиляцию легких.