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Суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело экс-министра Улюкаева о коррупции

Происшествия
16 августа, 10:57 UTC+3

Защита настаивала на том, что обвинительное заключение, представленное в суде, разнилось с предъявленным их подзащитному ранее

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался вернуть в Генпрокуратуру РФ уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья Лариса Семенова.

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Защита Улюкаева просила вернуть уголовное дело в прокуратуру в связи с тем, что зачитанное в суде обвинительное заключение разнилось с предъявленным их подзащитному и имеющимся ранее в деле.

"Если государственный обвинитель вышел за рамки обвинения, то мы должны просить вернуть дело прокурору, - сказал адвокат Тимофей Гриднев. - Оно значительно отличается от ранее предъявленного, что не дает нам возможности нормально проводить линию защиты".

По мнению прокурора, гособвинение имеет право изложить обвинительное заключение в своей интерпретации, а не буквально зачитывать его. "По каким-то причинам сторона защиты не настроена на конструктивное исследование доказательств, пытается затянуть его", - сообщил прокурор. Заслушав позиции сторон, суд удалился в совещательную комнату.

Комментарий Улюкаева в суде

Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы в ходе первого заседания по существу уголовного дела в его отношении заявил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и генерал Олег Феоктистов организовали провокацию взятки в отношении него, передает корреспондент ТАСС

"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - сказал Улюкаев.

"Считаю необходимым заявить, что передача суммы была спланирована ФСБ. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил бывший министр.

 

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