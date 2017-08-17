Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 92,4 тыс. га за сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧЧАТСМКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки на Дальнем Востоке увеличилась на 92,4 тыс. га. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства Дальневосточного округа.

"Возникло 30 новых лесных пожаров. Площадь увеличилась на 92,4 тыс. га, из нее более 75,9 тыс. га - нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки ликвидировано восемь, локализовано 23, продолжаются работы по тушению 111. Задействованы 722 человека на 83 единицах техники. На мониторинге и тушении занято шесть воздушных судов.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил разобраться в ситуации с природными пожарами в Якутии и проверить действия местных властей. Министр назвал неприемлемым качество реализации полномочий в сфере лесного хозяйства в регионе, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Высокая пожарная опасность в четверг объявлена на территории Охинского района Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионально управления МЧС России. Спасатели рекомендует жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1 тыс. 852 лесных пожара на площади более 2 млн га. Основная часть площади приходится на Якутию - более 1,5 млн га.