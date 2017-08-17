Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 92,4 тыс. га за сутки

Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии "СГ-Транс" в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Экс-глава администрации района Екатеринбурга получил три года колонии за взяткуНовости Урала 17 августа, 9:15
Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"Международная панорама 17 августа, 9:10
Число госпитализированных с отравлением на фестивале зодчества под Томском выросло до 14Сибирь 17 августа, 8:53
Опра Уинфри попытается помирить сторонников и противников ТрампаОбщество 17 августа, 8:51
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"Экономика и бизнес 17 августа, 8:39
Рапирист Бородачев стал победителем СпартакиадыСпорт 17 августа, 8:36
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водилиВ стране 17 августа, 8:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧЧАТСМКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки на Дальнем Востоке увеличилась на 92,4 тыс. га. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства Дальневосточного округа.
"Возникло 30 новых лесных пожаров. Площадь увеличилась на 92,4 тыс. га, из нее более 75,9 тыс. га - нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки ликвидировано восемь, локализовано 23, продолжаются работы по тушению 111. Задействованы 722 человека на 83 единицах техники. На мониторинге и тушении занято шесть воздушных судов.
Ранее ТАСС сообщал, что глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил разобраться в ситуации с природными пожарами в Якутии и проверить действия местных властей. Министр назвал неприемлемым качество реализации полномочий в сфере лесного хозяйства в регионе, сообщает пресс-служба Минприроды России.
Высокая пожарная опасность в четверг объявлена на территории Охинского района Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионально управления МЧС России. Спасатели рекомендует жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке.
С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1 тыс. 852 лесных пожара на площади более 2 млн га. Основная часть площади приходится на Якутию - более 1,5 млн га.