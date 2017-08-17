Суд отказал в УДО экс-губернатору Брянской области Денину из-за непогашенного долга

БРЯНСК, 17 августа. /ТАСС/. Брянский областной суд, рассмотревший в апелляционном порядке жалобу адвоката бывшего губернатора Брянской области Николая Денина, поддержал решение районного суда об отказе экс-главе региона в условно-досрочном освобождении. Как сообщает областная прокуратура, у Денина имеется непогашенный долг в 16 млн рублей.

В 2014 году Денин был отстранен от должности губернатора Брянской области указом президента в связи с утратой доверия. В ноябре 2015 года Денин был признан виновным в злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, и приговорен к четырем годам лишения свободы. По данным следствия, Денин дал указание выделить из бюджета 21,8 млн рублей птицефабрике, директором которой он был ранее, а часть акций предприятия принадлежала членам семьи экс- губернатора.

"Брянский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобы защитника осужденного Николая Денина на постановление Клинцовского городского суда, которым последнему отказано в удовлетворении ходатайства об условно- досрочном освобождении. Суд апелляционной инстанции счел постановление суда первой инстанции законным и обоснованным", - сообщила областная прокуратура.

Там также отметили, что у Денина есть непогашенный долг по иску о возмещении ущерба, нанесенного бюджету региона. В настоящее время непогашенная часть долга превышает 16 млн рублей, первоначально долг составлял 21,8 млн рублей. В прокуратуре также напомнили, что у Денина во время пребывания в колонии было взыскание - он был замечен разговаривающим по мобильному телефону.

На свободу Денин с учетом срока домашнего ареста во время следствия должен выйти в первой половине 2019 года.