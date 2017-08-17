Пострадавший при взрыве в Дагестане доставлен в больницу в состоянии средней тяжести

ТАСС, 17 августа. Пострадавший при срабатывании, по предварительным данным, самодельного взрывного устройства в километре от селения Новогагатли Хасавюртовского района Дагестана доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева.

"Два человека погибли, еще один пострадал на виноградном поле в Хасавюртовском районе. Пострадавший 1989 года рождения с осколочными ранениями доставлен в Хасавюртовскую районную больницу. Его состояние средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь в республиканском управлении СК РФ ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). "По предварительным данным, это было СВУ. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться", - отметили в следственном управлении.