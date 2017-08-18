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Число природных пожаров на Дальнем Востоке продолжает расти

Происшествия
18 августа, 8:17 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 18, августа. /ТАСС

В минувшие сутки в ДФО возникло 8 новых лесных пожаров площадью 13,2 тыс. га

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилось на 13,2 тыс. га. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров площадью 13,2 тыс. га. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 120 очагов: 110 в Республике Саха (Якутия), 9 - в Хабаровском крае, 1 - в Амурской области. Основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

При этом за сутки ликвидировано 10 пожаров: 9 в Республике Саха (Якутия), один - в Хабаровском крае. Продолжаются работы по тушению 110 возгораний. Привлечены 736 человек, 76 единиц наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров привлекались 12 воздушных судов. Режим ЧС действует на всей территории Республики Саха (Якутия), высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Охинского и Томаринского районов Сахалинской области, а также в Хабаровском крае.

"По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края зарегистрированы 6 термических аномалий (Аяно-Майский и Охотский районы). Не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов", - сообщила пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

С начала пожароопасного периода на территории Дальневосточного округа зарегистрировано 1 тыс. 860 лесных пожаров на площади более 2,1 млн га. Основная часть площади приходится на Республику Саха - более 1,6 млн га.

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