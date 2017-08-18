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Режим ЧС введен в пострадавшем от града районе Крыма

Происшествия
18 августа, 15:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

По оценкам властей, град повредил более 1,1 тыс. яблоневых садов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти объявили режим ЧС в пострадавшем от града Красногвардейском районе Крыма, сообщает в пятницу пресс-служба Минсельхоза региона.

"В районе объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, град повредил более 1,1 тыс. яблоневых садов, принадлежащих "Крымской фруктовой компании". Ущерб оценивается в 100 млн рублей. "Повреждено до 40% выращенной продукции. Сильно поврежден листовой аппарат", - уточнили в министерстве.

Это не первый случай гибели урожая фруктов в Крыму в 2017 году из-за града. Так, 22 мая в ряде районов полуострова прошел сильный град, больше всего пострадал Симферопольский район, где практически полностью погиб будущий урожай яблок, черешни, вишни, персиков и сливы.

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