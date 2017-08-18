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СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в Турку

Происшествия
18 августа, 17:25 UTC+3

В результате инцидента пострадали еще двое, сообщает телекомпания Yle

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Материал из 1 страницы
© LEHTIKUVA/Linda Manner via REUTERS

ТАСС, 18 августа. По крайней мере один человек погиб, двое пострадали при нападении в пятницу неизвестного с ножом на прохожих в Турку. Об этом сообщила телекомпания Yle.

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