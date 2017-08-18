Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар в жилой девятиэтажке старой постройки на Садовой-Спасской улице в центре Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская улица, дом 19, строение 1 локализован в 19:08 мск", - сообщили в ведомстве.

Из огня спасены четверо человек. "Из лифта и мансардного этажа спасены четыре человека, в настоящее время их осматривают бригады скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В настоящее время на тушении работают более 20 пожарно-спасательных подразделения, более 90 человек личного состава.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в жилом доме номер 19, строение 1, на Садовой-Спасской улице, горит мансарда и кровля здания. Площадь пожара - до 80 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 16:58 мск, а первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 17:05 мск.

Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает лаборатория по замеру вредных веществ воздухе, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышена, однако МЧС рекомендовало жителям из-за задымления держать окна в квартирах закрытыми.