Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар в жилой девятиэтажке старой постройки на Садовой-Спасской улице в центре Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Пожар в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская улица, дом 19, строение 1 локализован в 19:08 мск", - сообщили в ведомстве.
Из огня спасены четверо человек. "Из лифта и мансардного этажа спасены четыре человека, в настоящее время их осматривают бригады скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
В настоящее время на тушении работают более 20 пожарно-спасательных подразделения, более 90 человек личного состава.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в жилом доме номер 19, строение 1, на Садовой-Спасской улице, горит мансарда и кровля здания. Площадь пожара - до 80 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 16:58 мск, а первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 17:05 мск.
Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает лаборатория по замеру вредных веществ воздухе, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышена, однако МЧС рекомендовало жителям из-за задымления держать окна в квартирах закрытыми.