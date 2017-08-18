Площадь пожара в жилом доме на Садовой-Спасской улице составляет 70 кв. метров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Квартира горит в жилом доме на Садовой-Спасской улице в центре Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

"Площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Загорелась трехкомнатная квартира", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел в 16:58 мск в доме номер 19, строение 1 по Садовой-Спасской улице. Первое прибывшее по данному адресу пожарно-спасательное подразделение обнаружило загорание на кровле здания. Огонь распространился из квартиры на мансарду, а позже на кровлю. Загоранию присвоен второй номер сложности из пяти.