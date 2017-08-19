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Почти девять тысяч человек остаются без света в Крыму

Происшествия
19 августа, 3:32 UTC+3 ТАСС

По данным "Крымэнерго", в результате непогоды без электроснабжения остались потребители в 21 населенном пункте

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ТАСС, 19 августа. Немногим менее девять тысяч жителей Крыма остаются без света, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным ГУП РК "Крымэнерго", по состоянию на 24:00 местного времени в результате непогоды в Крыму остались без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте (8 980 человек). Социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало, что электроснабжения из-за непогоды лишились почти 11 тыс. человек в 27 поселениях.

На 18 и 19 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.

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