Почти девять тысяч человек остаются без света в Крыму

ТАСС, 19 августа. Немногим менее девять тысяч жителей Крыма остаются без света, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным ГУП РК "Крымэнерго", по состоянию на 24:00 местного времени в результате непогоды в Крыму остались без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте (8 980 человек). Социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало, что электроснабжения из-за непогоды лишились почти 11 тыс. человек в 27 поселениях.

На 18 и 19 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.