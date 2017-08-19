Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Фиджи

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ТАСС, 19 августа. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в субботу в районе архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр стихии находился в 254,6 км к юго-востоку от города Лабаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 538 км.
Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.