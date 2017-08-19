Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Фиджи

ТАСС, 19 августа. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в субботу в районе архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 254,6 км к юго-востоку от города Лабаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 538 км.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.