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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Фиджи

Происшествия
19 августа, 6:39 UTC+3 ТАСС

По информации Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 538 км

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ТАСС, 19 августа. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в субботу в районе архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 254,6 км к юго-востоку от города Лабаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 538 км.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.

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