СМИ: автомобиль въехал в пешеходную зону в торговом центре Сиднея

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СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Семь человек получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в субботу в пешеходную зону торгового центра района Четсвуд на севере Сиднея. Об этом сообщила телекомпания SBS.
Пять пострадавших доставлены в больницу, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, состояние остальных, в том числе маленького ребенка, как стабильное. Двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте инцидента.
Представитель полиции штата Новый Южный Уэльс заявил, что следователи рассматривают этот инцидент как несчастный случай и что, скорее всего, у водителя случился приступ, и он не справился с управлением. По словам очевидцев, водитель остается на месте происшествия и оказывает помощь полиции.