СМИ: автомобиль въехал в пешеходную зону в торговом центре Сиднея

СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Семь человек получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в субботу в пешеходную зону торгового центра района Четсвуд на севере Сиднея. Об этом сообщила телекомпания SBS.

Пять пострадавших доставлены в больницу, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, состояние остальных, в том числе маленького ребенка, как стабильное. Двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте инцидента.

Представитель полиции штата Новый Южный Уэльс заявил, что следователи рассматривают этот инцидент как несчастный случай и что, скорее всего, у водителя случился приступ, и он не справился с управлением. По словам очевидцев, водитель остается на месте происшествия и оказывает помощь полиции.