CNN: скончался второй полицейский, раненный при стрельбе во Флориде

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Полицейский, получивший ранения при стрельбе в американском городе Киссимми (штат Флорида), скончался в субботу. Об этом сообщила телекомпания CNN.
В пятницу вечером стражи порядка в одном из районов города проводили рейд по выявлению наркоторговцев, когда по ним была открыта стрельба. Один из полицейских погиб на месте, его напарник был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Как заявили CNN представители больницы, куда был помещен раненный, он скончался от полученных травм.
Ранее полиция Киссимми задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе, - экс-военнослужащего США Эверетта Миллера. Мотивы, которыми он руководствовался, неизвестны.
45-летний Миллер недавно проходил обследование на предмет расстройства психики. Полиции известно, что он оставлял записи в Facebook с угрозами в адрес правоохранительных органов.