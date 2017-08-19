Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: скончался второй полицейский, раненный при стрельбе во Флориде

Происшествия
19 августа, 23:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Ранее полиция Киссимми задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе, - экс-военнослужащего США Эверетта Миллера

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Полицейский, получивший ранения при стрельбе в американском городе Киссимми (штат Флорида), скончался в субботу. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В пятницу вечером стражи порядка в одном из районов города проводили рейд по выявлению наркоторговцев, когда по ним была открыта стрельба. Один из полицейских погиб на месте, его напарник был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как заявили CNN представители больницы, куда был помещен раненный, он скончался от полученных травм.

Ранее полиция Киссимми задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе, - экс-военнослужащего США Эверетта Миллера. Мотивы, которыми он руководствовался, неизвестны.

45-летний Миллер недавно проходил обследование на предмет расстройства психики. Полиции известно, что он оставлял записи в Facebook с угрозами в адрес правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
2
В Москве простились с Верой Глаголевой
3
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом
4
Мэр назвал идею переноса столицы на Дальний Восток "ссылкой" для чиновников
5
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама