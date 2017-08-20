На Камчатке задержали группу браконьеров с полутора центнерами икры

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники Cеверо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства совместно с инспекторами ассоциации "Река Большая" задержали в Усть-Большерецком районе Камчатки группу браконьеров, пытавшихся вывезти из района промысла 150 кг незаконно добытой красной икры. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ассоциации "Река Большая".
"Девять местных жителей, которые на автомобиле УАЗ и квадроцикле перевозили браконьерскую икру, рыбу, сети и лодку, были задержаны в районе села Апача. Один из нарушителей, пытаясь прорваться "на свободу", направил квадроцикл на инспектора СВТУ и сбил его. Инспектор получил травмы средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. Нарушители вместе с материалами задержания переданы полиции, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Рыбодобывающие компании, работающие в Усть-Большерецком районе, в апреле 2016 года объединились в ассоциацию "Река Большая". Это некоммерческое партнерство, основной целью которого является борьба с браконьерством, сохранение и восстановление рыбных ресурсов реки Большой и ее притоков. Необходимость создания ассоциации возникла в связи с катастрофическим браконьерским прессингом на вторую по величине реку полуострова.