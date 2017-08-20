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Группировку МЧС в зоне пожара под Волгоградом усилили сотней военнослужащих

Происшествия
20 августа, 9:33 дата обновления: 20 августа, 9:39 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Площадь очагов возгорания в Городищенском районе Волгоградской области составляет около 300 га

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в Городищенский район в Волгоградской области. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе военного округа.

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"Более 100 военнослужащих и семь единиц специальной и автомобильной техники из состава сводного отряда МО РФ направлены в район поселка Гурмак", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что площадь очагов возгорания в Городищенском районе составляет около 300 га, угрозы населенным пунктам и объектам пожар не представляет.

В тушении пожара задействован вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС, который прибыл в Волгоград в воскресенье утром. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"Вертолет Ми-8 прибыл из Ростова для проведения мониторинга пожарной обстановки, а также сброса воды в труднодоступные места, куда затруднен проезд пожарной техники, на тушении природного пожара вблизи поселка Каменный Буерак под Волгоградом", - сказал Доценков.

Как сообщалось, информация о крупном возгорании сухой растительности в Городищенском районе вблизи населенного пункта Каменный Буерак поступила в ночь на воскресенье. На месте ЧС работают около 100 специалистов.

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