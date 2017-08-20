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В ДТП под Владимиром погибли четыре человека

Происшествия
20 августа, 22:54 UTC+3 ТАСС

По данным МВД, еще три человека пострадали в результате аварии

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ТАСС, 20 августа. Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Суздальском районе Владимирской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 20:00 мск на 24-м километре трассы Владимир - Юрьев-Польский произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии на месте происшествия скончались четыре человека, которые находились в отечественном авто. Еще трое граждан, которые находились в салоне иномарки, с различными травмами доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель отечественной машины, который выехал на полосу встречного движения. "На месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники других экстренных служб. Подробности ДТП уточняются", - заключили в УМВД.

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